Самолет МЧС и сотня спасателей вылетели в Якутию для тушения пожаров

10 августа Минприроды и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров. Площадь пожаров увеличилась до 7,8 млн гектаров, что превысило прошлогодние показатели.

При этом 78% площадей пожаров в стране приходится на Якутию, где уже сгорели леса площадью с Подмосковье на территории более 4 млн гектаров. Общая площадь пожаров в Иркутской области превысила 123 тыс. гектаров.

Ранее эколог Алексей Ярошенко заявил НСН, что с лесными пожарами в Якутии никакие силы МЧС уже не справятся - помочь может только дождь.

