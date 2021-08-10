Самолет МЧС и сотня спасателей вылетели в Якутию для тушения пожаров

Самолет ИЛ-76 МЧС России и сотня спасателей вылетели в Якутию для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поручил увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии

10 августа Минприроды и Рослесхоз предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров. Площадь пожаров увеличилась до 7,8 млн гектаров, что превысило прошлогодние показатели.

При этом 78% площадей пожаров в стране приходится на Якутию, где уже сгорели леса площадью с Подмосковье на территории более 4 млн гектаров. Общая площадь пожаров в Иркутской области превысила 123 тыс. гектаров.

Ранее эколог Алексей Ярошенко заявил НСН, что с лесными пожарами в Якутии никакие силы МЧС уже не справятся - помочь может только дождь.

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ФОТО: пресс-служба МЧС
ТЕГИ:Лесные ПожарыЯкутияМЧС РФ
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