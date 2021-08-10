Путин поручил увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии
Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что увеличить группировку, «сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», поручено главе МЧС России Евгению Зиничеву. Предложения «об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС» должно подготовить руководство республики.
Ранее во вторник в в Намский район Якутии прибыла техника, направленная Минобороны России для тушения лесных пожаров в регионе, сообщает RT.
Накануне глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода природных пожаров на населенные пункты, напоминают Известия.
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