Путин поручил увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что увеличить группировку, «сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», поручено главе МЧС России Евгению Зиничеву. Предложения «об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС» должно подготовить руководство республики.

Ранее во вторник в в Намский район Якутии прибыла техника, направленная Минобороны России для тушения лесных пожаров в регионе, сообщает RT.

Накануне глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода природных пожаров на населенные пункты, напоминают Известия.



