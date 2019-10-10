Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом на борту

10 октября 201921:45

Летевший из Москвы в Бургас самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом в ручной клади. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что пассажир сам сообщил стюардессе, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. Капитан экипажа в целях обеспечения безопасности полета внепланово сесть в Ростове-на-Дону.

Как сообщает РИА Новости, в ходе проверки было установлено, что с лицензией на оружие все в порядке. В настоящее время устанавливается, как пассажир с оружием в ручной клади прошел контроль. Самолет совершил вылет из "Шереметьево".

Ранее 8 октября сообщалось, что самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Бангора штата Мэн.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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