Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом на борту

Отмечается, что пассажир сам сообщил стюардессе, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. Капитан экипажа в целях обеспечения безопасности полета внепланово сесть в Ростове-на-Дону.

Как сообщает РИА Новости, в ходе проверки было установлено, что с лицензией на оружие все в порядке. В настоящее время устанавливается, как пассажир с оружием в ручной клади прошел контроль. Самолет совершил вылет из "Шереметьево".

Ранее 8 октября сообщалось, что самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Бангора штата Мэн.



