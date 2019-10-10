Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом на борту
Летевший из Москвы в Бургас самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом в ручной клади. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пассажир сам сообщил стюардессе, что забыл сдать в багаж травматический пистолет. Капитан экипажа в целях обеспечения безопасности полета внепланово сесть в Ростове-на-Дону.
Как сообщает РИА Новости, в ходе проверки было установлено, что с лицензией на оружие все в порядке. В настоящее время устанавливается, как пассажир с оружием в ручной клади прошел контроль. Самолет совершил вылет из "Шереметьево".
Ранее 8 октября сообщалось, что самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Бангора штата Мэн.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене