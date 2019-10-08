В США самолет United Airlines совершил экстренную посадку

8 октября 201900:48

Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Бангора штата Мэн.

Как сообщает Интерфакс, причиной вынужденной посадки стала проблема с герметичностью салона. В самолете были выброшены кислородные маски

На борту находилось 210 пассажиров, никто не пострадал. Самолет выполнял рейс из Сан-Франциско в Нидерланды.


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