В США самолет United Airlines совершил экстренную посадку
8 октября 201900:48
Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Бангора штата Мэн.
Как сообщает Интерфакс, причиной вынужденной посадки стала проблема с герметичностью салона. В самолете были выброшены кислородные маски
На борту находилось 210 пассажиров, никто не пострадал. Самолет выполнял рейс из Сан-Франциско в Нидерланды.
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