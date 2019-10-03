В отказе шасси МС-21 не увидели проблемы
Авиаконструктор Вадим Лукашевич объяснил НСН, почему нельзя судить о гидравлической системе судна по одному инциденту.
У самолёта МС-21 случился отказ одной из систем во время тренировочного полёта на аэродроме Жуковский, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что во время испытательного полёта у судна произошла техническая неисправность, связанная с гидравликой: не убрались стойки шасси. Борт успешно совершил аварийную посадку, с причиной неполадки предстоит разбираться комиссии ОКБ «Иркут».
Происшествие во время испытаний ещё не говорит о проблемах самолёта с гидравликой, заверил НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.
«Начнём с того, что самолёт проходит испытания. Они для того и проводятся, чтобы выявить все возможные отказы. Более того, самолёт во время испытаний иногда специально выводят на какие-то очень опасные режимы, чтобы понять, как он себя поведёт. Поэтому сам по себе любой отказ во время испытаний, который не привёл к авиапроисшествию, это нормально», — заявил Лукашевич.
Что касается невозможности судна убрать шасси, это не проблема, отметил эксперт. Гораздо большую опасность представляет собой невыпуск стоек во время приземления. Однако даже на этот случай в современных самолетах есть системы, позволяющие посадить судно с наименьшим риском.
«Вообще проблема с шасси и с гидравлической системой в испытательных полётах настолько возможна, что в первый вылет, и это было в том числе с МС-21, никогда шасси и не убирается. Потому что он вылетел первый раз, убрал шасси, а потом, допустим, не смог выпустить и садится на брюхо. Невыпуск шасси — это безусловно ЧП, но неуборка шасси — неприятно, но не катастрофа. С этой точки зрения говорить о том, что у самолёта какие-то проблемы с гидравликой, да ничего подобного. Сейчас эта неисправность случилась в воздухе, её благополучно привезли на землю, и разберутся, что там произошло. И я могу добавить, что даже на случай отказа гидросистемы на выпуск шасси всегда есть резервная пневмосистема, которая работает от сжатого воздуха», — рассказал конструктор.
Напомним, первый полёт лайнер МС-21 выполнил в мае 2017 года. Впервые его можно было осмотреть в свободном доступе на Московском международном авиа-комическом салоне в прошлом месяце. А 16 сентября, состоялась его зарубежная премьера в Стамбуле. В серийное производство лайнер обещают выпустить уже в 2021 году.
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