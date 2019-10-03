В отказе шасси МС-21 не увидели проблемы

У самолёта МС-21 случился отказ одной из систем во время тренировочного полёта на аэродроме Жуковский, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что во время испытательного полёта у судна произошла техническая неисправность, связанная с гидравликой: не убрались стойки шасси. Борт успешно совершил аварийную посадку, с причиной неполадки предстоит разбираться комиссии ОКБ «Иркут».

Происшествие во время испытаний ещё не говорит о проблемах самолёта с гидравликой, заверил НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.

«Начнём с того, что самолёт проходит испытания. Они для того и проводятся, чтобы выявить все возможные отказы. Более того, самолёт во время испытаний иногда специально выводят на какие-то очень опасные режимы, чтобы понять, как он себя поведёт. Поэтому сам по себе любой отказ во время испытаний, который не привёл к авиапроисшествию, это нормально», — заявил Лукашевич.

Что касается невозможности судна убрать шасси, это не проблема, отметил эксперт. Гораздо большую опасность представляет собой невыпуск стоек во время приземления. Однако даже на этот случай в современных самолетах есть системы, позволяющие посадить судно с наименьшим риском.