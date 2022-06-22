Самолет Ан-30 перестал выходить на связь в Якутии

Самолет Ан-30М пропал с экранов радаров диспетчеров в среду 22 июня в Якутии, сообщает ТАСС.

На борту воздушного судна находились 7 человек. Самолет следовал из Якутска в село Оленек. В МЧС Якутии также подтвердили пропажу Ан-30М.

Ранее сообщалось, что на поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2 направлен вертолет МЧС.

