Самолет Ан-30 перестал выходить на связь в Якутии

Самолет Ан-30М пропал с экранов радаров диспетчеров в среду 22 июня в Якутии, сообщает ТАСС.

На борту воздушного судна находились 7 человек. Самолет следовал из Якутска в село Оленек. В МЧС Якутии также подтвердили пропажу Ан-30М.

Ранее сообщалось, что на поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2 направлен вертолет МЧС.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПассажирыМЧС РФЯкутияСамолет
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