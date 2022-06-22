На поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2 направлен вертолет МЧС

МЧС России отправило Ми-8 на поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2, сообщает пресс-служба ведомства.

Подтверждена гибель двух человек в результате крушения Ан-2 на Камчатке

Вертолет спасателей оснащен специальным оборудованием и альпинистским снаряжением. Отмечается, что в месте проведения поисков сохраняются сложные погодные условия: низкая облачность, плохая видимость, густой туман.

Легкий самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии 21 июня, на его борту находились три человека.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Ан-2СамолетЯкутия
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