На поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2 направлен вертолет МЧС
22 июня 202205:05
МЧС России отправило Ми-8 на поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2, сообщает пресс-служба ведомства.
Вертолет спасателей оснащен специальным оборудованием и альпинистским снаряжением. Отмечается, что в месте проведения поисков сохраняются сложные погодные условия: низкая облачность, плохая видимость, густой туман.
Легкий самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии 21 июня, на его борту находились три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru