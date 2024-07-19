Самолет Ан-2 разбился в Армении

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении. Катастрофа произошла недалеко от города Еревана. По данным МВД ресупблики, два человека погибли.

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Фото: aviales.ru
ТЕГИ:АрменияКрушение СамолётаАн-2

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