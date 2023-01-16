Самолет Airbus 319 вернулся в аэропорт Иркутска из-за сигнала о неисправности

Летевший рейсом Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток самолет вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшей сигнализации неисправности тормозного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Отмечается, что инцидент произошел с воздушным судном Airbus А319 авиакомпании «Ираэро».

«По предварительным данным, при следовании воздушного судна ... произошло срабатывание датчика сигнализации неисправности тормозного оборудования, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Посадка прошла успешно, отмечает телеканал «360». Как сообщает ТАСС, на борту находились 140 пассажиров. Им предоставили все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, пишет РИА ФАН. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в самолете находились 151 пассажир, а также шесть членов экипажа. Правоохранители начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Фото: rossiya-airlines.com
ТЕГИ:СамолетыИркутск
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