Самолёт в аэропорту Пулково прервал взлёт из-за ветра

Пассажирский авиалайнер не смог выполнить взлёт в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за порывистого сильного ветра. Самолёт из-за неблагоприятных погодных условий начал скользить по взлётно-посадочной полосе, результате взлёт вынужденно прервали.

Речь идёт о рейсе Санкт-Петербург — Мурманск, сообщили ТАСС в управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы». Пассажиры были высажены и доставлены в здание аэровокзала. Их отправят по месту назначения на резервном самолете.

Ранее администрация аэропорта Пулково сообщила, что плохая погода вынудила командиров 13 самолетов увести борты на запасные аэродромы. При этом, как отмечает RT, воздушная гавань Северной столицы функционирует в штатном режиме.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 10 ноября 2022 года в аэропорту Пулково был введён третий уровень безопасности.

