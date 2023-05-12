Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе

Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе. Об этом сообщили в администрации города.

В Запорожье прогремела серия взрывов

«Около 6.50 на ул. Шмидта прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ», — говорится в заявлении в Telegram-канале мэрии.

Отмечается, что никто не пострадал.

В результате взрыва были выбиты стекла в ближайшем доме и повреждены автомобили, указывает телеканал «360». На месте ЧП работают оперативные службы.

Накануне в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области, пострадали два сотрудника охраны, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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