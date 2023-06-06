Самарского бизнесмена, производившего суррогатный сидр, арестовали до 4 августа

Отмечается, что от отравления сидром скончались уже 20 жителей Ульяновской области. Всего зарегистрирован 51 случай отравления некачественным алкоголем.

Ранее Министерство промышленности и торговли России подготовило законопроект о госрегулировании производства и оборота метилового спирта. Как сообщила пресс-служба министерства, документом предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

