Самарского бизнесмена, производившего суррогатный сидр, арестовали до 4 августа
Ульяновский суд арестовал предпринимателя из Самары, которого подозревают в изготовлении поддельного сидра, до 4 августа. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что от отравления сидром скончались уже 20 жителей Ульяновской области. Всего зарегистрирован 51 случай отравления некачественным алкоголем.
Ранее Министерство промышленности и торговли России подготовило законопроект о госрегулировании производства и оборота метилового спирта. Как сообщила пресс-служба министерства, документом предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самарского бизнесмена, производившего суррогатный сидр, арестовали до 4 августа
- В администрации Новой Каховки предупредили о риске заражения воды
- Песню Oxxxymiron «Ойда» признали запрещенной к распространению в России
- В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые пройдет электронное голосование
- Экс-вокалистку группы «Мы» Еву Гурари задержали в Израиле
- СМИ: разрушение Каховской ГЭС лишит ВСУ возможности наступать через Днепр
- В США заявили, что ЦРУ знало о планах Украины по «Северным потокам»
- Захарова указала на слишком медленное расследование диверсий на «Северных потоках»
- Путин поручил изучить вопрос о российских авто в каршеринге и такси
- Путин поручил расширить пункт пропуска «Гуково» на границе Ростовской области и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru