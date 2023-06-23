Сальдо заявил об ударе ВСУ по Геническу и Скадовску ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городам Геническ и Скадовск на юге Херсонской области, по предварительным данным, ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Всего зафиксирован прилёт четырёх снарядов, сообщил в соцсетях временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.

Он уточнил, что обстрел произошёл около 14 часов. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются. На месте работают спасатели и медики.

«Самоубийство для ВСУ»: Крым готов отразить атаку ракет HIMARS и Storm Shadow

Геническ — город на юге Херсонской области, расположен на берегу Азовского моря. Там с ноября 2022 года базируется региональная администрация, назначенная Москвой. В городе дислоцируются подразделения Росгвардии, в том числе, чеченского спецназа «Ахмат».

Некоторые российские военкоры сообщают об усиленных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины расположений и складов с боеприпасами на левом берегу Днепра в последние дни в районе Скадовска, Лазурного и Геническа. Высказывается предположение, что ВСУ готовятся к наступлению на данном направлении.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что ВСУ могут ударить ракетами Himars и Storm Shadow, в том числе, по Крыму.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУОбстрелХерсон

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