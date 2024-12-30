Сальдо: Замглавврача больницы в Херсонской области погиб в результате атаки ВСУ
Здание Алёшкинской Центральной районной больницы в Херсонской области было атаковано Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, украинский беспилотник был направлен «прямо в кабинет главврача» Владимира Харлана, который «получил тяжелые осколочные ранения».
«Погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов - уроженец Алёшек», - написал Сальдо.
Ранее после атаки беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru