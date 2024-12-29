Украинские дроны атаковали Белгородскую область
Беспилотники ВСУ атаковали несколько поселков Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
Один из FPV-дронов ударил по дому в селе Борисовка Волоконовского района. В результате детонации беспилотника касательное ранение лица получил мужчина. Его госпитализируют в ближайшую больницу, медики оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное. В том же населенном пункте взрыв дрона повредил заборы и выбил окна в двух домах.
Другой беспилотник атаковал поселок Малиновка. Осколки БПЛА значительно повредили легковой автомобиль.
Губернатор Гладков пообещал уточнить информацию о последствиях атак позднее. На местах работают оперативные службы.
Ранее в воскресенье, 29 декабря, беспилотник ВСУ взорвался на территории локомотивного депо в Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru