Украинские дроны атаковали Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали несколько поселков Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Один из FPV-дронов ударил по дому в селе Борисовка Волоконовского района. В результате детонации беспилотника касательное ранение лица получил мужчина. Его госпитализируют в ближайшую больницу, медики оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное. В том же населенном пункте взрыв дрона повредил заборы и выбил окна в двух домах.