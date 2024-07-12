Минобороны Греции не признало причастность к ударам ATACMS по Севастополю

Греция не несет ответственности за американские беспилотные летательные аппараты, базирующиеся на ее территории, и не имеет отношения к ракетным ударам ATACMS по Севастополю 23 июня. Об этом, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Греции, заявил заместитель министра национальной обороны Яннис Кефалояннис, сообщает neostrategy.gr.

Лидер парламентской фракции партии «Ники» («Победа») отметил, что Греция или Евросоюз не высказали осуждения этого инцидента.

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В ответ на это Кефалояннис заявил, что за пределами Греции в операциях, в которых участвуют самолеты Соединенных Штатов полный оперативный и административный контроль принадлежит исключительно Вашингтону.

Он также отметил, что у США нет обязательства информировать греческую сторону о таких действиях в соответствии с международным правом, передает «Радиоточка НСН».

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