Минобороны Греции не признало причастность к ударам ATACMS по Севастополю

Греция не несет ответственности за американские беспилотные летательные аппараты, базирующиеся на ее территории, и не имеет отношения к ракетным ударам ATACMS по Севастополю 23 июня. Об этом, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Греции, заявил заместитель министра национальной обороны Яннис Кефалояннис, сообщает neostrategy.gr.

Лидер парламентской фракции партии «Ники» («Победа») отметил, что Греция или Евросоюз не высказали осуждения этого инцидента.