Сальдо: силы ПВО сбили в Херсонской области две ракеты Storm Shadow

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале заявил, что силами ПВО была отражена попытка украинских войск обстрелять Генический муниципальный округ.

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По его словам, в районе населённого пункта Поповка были сбиты две ракеты Storm Shadow, «нацеленные на школу и медицинское учреждение.»

«Две ракеты американского производства... сбиты на подлёте. Пострадавших и разрушений нет», - написал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении трех ракет «Точка-У» над Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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