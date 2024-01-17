Сальдо: силы ПВО сбили в Херсонской области две ракеты Storm Shadow

По его словам, в районе населённого пункта Поповка были сбиты две ракеты Storm Shadow, «нацеленные на школу и медицинское учреждение.»

«Две ракеты американского производства... сбиты на подлёте. Пострадавших и разрушений нет», - написал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении трех ракет «Точка-У» над Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

