Макрон пообещал передать Киеву ракеты SCALP и «сотни бомб»
Франция намерена поставить Украине 40 ракет SCALP и сотни бомб. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
По словам политика, успехи Парижа в промышленности позволят поставлять Киеву больше военной продукции, в том числе самоходные гаубицы Caesar, отмечает РЕН ТВ. Макрон подчеркнул, что передача вооружений начинается «в реальном времени».
Кроме того, французский президент заявил о готовящемся визите на Украину.
«Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений», — отметил политик.
Ранее Макрон заявил, что Киев и Париж в ближайшие недели подпишут соглашение о гарантиях безопасности, напоминает RT.
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