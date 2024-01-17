Макрон пообещал передать Киеву ракеты SCALP и «сотни бомб»

По словам политика, успехи Парижа в промышленности позволят поставлять Киеву больше военной продукции, в том числе самоходные гаубицы Caesar, отмечает РЕН ТВ. Макрон подчеркнул, что передача вооружений начинается «в реальном времени».

Кроме того, французский президент заявил о готовящемся визите на Украину.

«Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений», — отметил политик.

Ранее Макрон заявил, что Киев и Париж в ближайшие недели подпишут соглашение о гарантиях безопасности, напоминает RT.

