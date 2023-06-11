Сальдо: количество госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области увеличилось до 77
11 июня 202303:27
В Херсонской области количество госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77 человек, сообщил в Telegram врио главы региона Владимир Сальдо.
По его словам, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Всего эвакуировали около семи тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 1,5 тысячи человек.
Ранее власти Херсонской области назвали предварительную сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН
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- Сальдо: количество госпитализированных из-за подтоплений в Херсонской области увеличилось до 77
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru