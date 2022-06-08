«Сахарного короля» Юрия Хохлова убили в Тамбовской области

В региональном управлении Следственного комитета РФ заявили, что тело 53-летнего предпринимателя с признаками насильственной смерти было обнаружено на окраине села Рудовка Пичаевского района, при этом фамилия убитого не уточняется.

«По версии следствия, между бизнесменом и местным фермером произошёл словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил из ружья в потерпевшего и скрылся. Через непродолжительное время его тело было обнаружено в автомобиле на берегу водоёма», - сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канал «112», в Хохлова выстрелил предприниматель Владимир Лёвкин, который судился с ним из-за 150 гектаров земли. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее 45-летнего сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева нашли мёртвым в Москве.