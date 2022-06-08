«Сахарного короля» Юрия Хохлова убили в Тамбовской области

Основателя и генерального директора холдинга «ГК АСБ» Юрия Хохлова, которого называют «сахарным королём», застрелили в Тамбовской области, сообщает Telegram-канал «112».

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В региональном управлении Следственного комитета РФ заявили, что тело 53-летнего предпринимателя с признаками насильственной смерти было обнаружено на окраине села Рудовка Пичаевского района, при этом фамилия убитого не уточняется.

«По версии следствия, между бизнесменом и местным фермером произошёл словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил из ружья в потерпевшего и скрылся. Через непродолжительное время его тело было обнаружено в автомобиле на берегу водоёма», - сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канал «112», в Хохлова выстрелил предприниматель Владимир Лёвкин, который судился с ним из-за 150 гектаров земли. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Следственный КомитетТамбовПредпринимателиУбийства
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