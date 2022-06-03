Стали известны подробности убийства бизнесмена в Москве

Камарян следил за подручным Хасана, за что получил три тысячи долларов. За убийство Мадояна Оганес обещал киллеру 500 тысяч долларов и дом в Испании.

В Армении Камаряну грозило 20 лет тюрьмы, его искали через «Интерпол».

62-летний предприниматель возвращался из ресторана «Сейджи» вместе с 22-летней Екатерины Поповой. Киллер ждал пару во дворе дома на Комсомольском проспекте.

Убийца сначала выстрелил в спину, а потом в голову предпринимателя. После этого он сфотографировал труп и скрылся.

В розыск объявлен 25-летний мужчина.

Напомним, на месте преступления работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

