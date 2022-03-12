С самолета Санкт-Петербург-Сочи поступило ложное сообщение о «минировании»
Пассажирский лайнер, направлявшийся по маршруту «Санкт-Петербург-Сочи», подал сигнал бедствия из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиационной администрации республики.
«От ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург – Сочи поступило сообщение о минировании… Объявлял аварийную ситуацию и последовал на Астрахань», - пояснил представитель пресс-службы.
Он отметил, что аварийную ситуацию позже отменили, и самолет направился по маршруту в Сочи.
«Вышел из воздушного пространства Казахстана в 18.50 (15.50 мск) в полном порядке», - добавил он.
Ранее лайнер рейса Санкт-Петербург- Сочи подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
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