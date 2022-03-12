С самолета Санкт-Петербург-Сочи поступило ложное сообщение о «минировании»

«От ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург – Сочи поступило сообщение о минировании… Объявлял аварийную ситуацию и последовал на Астрахань», - пояснил представитель пресс-службы.

Он отметил, что аварийную ситуацию позже отменили, и самолет направился по маршруту в Сочи.

«Вышел из воздушного пространства Казахстана в 18.50 (15.50 мск) в полном порядке», - добавил он.

Ранее лайнер рейса Санкт-Петербург- Сочи подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

