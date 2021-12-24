Самолет из Саратова после сигнала тревоги приземлился в «Домодедово»
Подавший ранее сигнал тревоги пассажирский самолёт, летевший из Саратова в Москву, совершил посадку в столичном аэропорту «Домодедово». Приземление прогло успешно, сообщает администрация воздушной гавани.
Речь идёт о лайнере Boeing 737. Тревожный сигнал экипаж выдал в эфир через 30 минут после вылета из Саратова. Затем борт снизился до высоты 3 тысяч метров.
По уточнённым данным, самолёт принадлежит авиакомпании S7. Как сообщила РИА Новости представитель авиаперевозчика, причиной тревожного сигнала стало срабатывание датчика разгерметизации.
На борту находились 102 пассажира и шесть членов экипажа. По факту авиационного происшествия проводится расследование.
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