С фигурантов дела о рекордной взятке в биткоинах взыскали 7,3 млрд рублей
8 октября 202413:40
Балашихинский городской суд Московской области взыскал с признанных виновными в получении взятки в биткоинах бывших следователей Кристины Ляховенко и Марата Тамбиева свыше 7,3 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщило РИА Новости.
Сумма была взыскана в доход государства. Помимо этого, с Тамбиева взыскали незаконно полученные свыше 277 млн рублей.
Напомним, Тамбиева приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей, Ляховенко получила 9 лет колонии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru