С фигурантов дела о рекордной взятке в биткоинах взыскали 7,3 млрд рублей

Балашихинский городской суд Московской области взыскал с признанных виновными в получении взятки в биткоинах бывших следователей Кристины Ляховенко и Марата Тамбиева свыше 7,3 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщило РИА Новости.

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Сумма была взыскана в доход государства. Помимо этого, с Тамбиева взыскали незаконно полученные свыше 277 млн рублей.

Напомним, Тамбиева приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей, Ляховенко получила 9 лет колонии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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