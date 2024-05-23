Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН по Московской области Талаева

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимира Талаева отправили в СИЗО. Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

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Уточняется, что Талаева, который подозревается в получении крупной взятки, арестовали на два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Талаева В.А.», - говорится в сообщении.

Ранее в в суд Балашихи поступило уголовное дело о рекордных взятках, которые брали следователи Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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