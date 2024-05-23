Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН по Московской области Талаева
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимира Талаева отправили в СИЗО. Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.
Уточняется, что Талаева, который подозревается в получении крупной взятки, арестовали на два месяца.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Талаева В.А.», - говорится в сообщении.
Ранее в в суд Балашихи поступило уголовное дело о рекордных взятках, которые брали следователи Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вассерман рассказал, как выучить материал в ночь перед ЕГЭ
- Адвокат заявил, что все счета кадровика МО Кузнецова были арестованы
- ВЦИОМ: Рок стал самым популярным жанром музыки среди россиян
- Сериал «Комбинация» покажут в конце осени
- Музей Победы пригласил на музыкальные выходные с маcтер-классами
- В Елабужском районе Татарстана сбили беспилотник
- Спрос на новостройки рухнул в Москве
- Аэропорты Казани и Нижнекамска вновь открыли после уничтожения дрона
- ГАЗ представил три новых автомобиля Volga
- Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН по Московской области Талаева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru