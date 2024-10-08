Экс-следователь СК Тамбиева приговорен к 16 годам колонии за рекордную взятку

Бывший следователь столичного главка Следственного комитета Марат Тамбиев приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Вердикт огласил подмосковный Балашихинский городской суд.

Кроме того, приговорённый оштрафован на 500 миллионов рублей. Из приговора следует, что Тамбиеву запрещено 12 лет занимать должности в государственных органах, он также лишен звания «майор юстиции».

Суд арестовал замглавы ГУ ФСИН по Московской области Талаева

Его бывшая подчиненная Кристина Ляховенко приговорена к 9 годам колонии, она лишена звания «старший лейтенант юстиции».

Согласно материалам дела, они занимались вымогательством у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. По другим эпизодам преступной деятельности подсудимые также получили взяток на сумму более 1,5 миллиона долларов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», общая сумма мзды оказалась рекордной для России - 7,3 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:СледователиПриговорВзятка

Горячие новости

Все новости

партнеры