Экс-следователь СК Тамбиева приговорен к 16 годам колонии за рекордную взятку

Бывший следователь столичного главка Следственного комитета Марат Тамбиев приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Вердикт огласил подмосковный Балашихинский городской суд.

Кроме того, приговорённый оштрафован на 500 миллионов рублей. Из приговора следует, что Тамбиеву запрещено 12 лет занимать должности в государственных органах, он также лишен звания «майор юстиции».