Экс-следователь СК Тамбиева приговорен к 16 годам колонии за рекордную взятку
Бывший следователь столичного главка Следственного комитета Марат Тамбиев приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении рекордной взятки в биткоинах. Вердикт огласил подмосковный Балашихинский городской суд.
Кроме того, приговорённый оштрафован на 500 миллионов рублей. Из приговора следует, что Тамбиеву запрещено 12 лет занимать должности в государственных органах, он также лишен звания «майор юстиции».
Его бывшая подчиненная Кристина Ляховенко приговорена к 9 годам колонии, она лишена звания «старший лейтенант юстиции».
Согласно материалам дела, они занимались вымогательством у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. По другим эпизодам преступной деятельности подсудимые также получили взяток на сумму более 1,5 миллиона долларов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», общая сумма мзды оказалась рекордной для России - 7,3 миллиарда рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области нейросетей
- Совет ЕС утвердил новый формат антироссийских санкций
- Путин назначил нового посла РФ в Омане
- Экс-следователь СК Тамбиева приговорен к 16 годам колонии за рекордную взятку
- Режим ЧС ввели на севере Бурятии из-за лесных пожаров
- Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки
- Путин и президент Азербайджана Алиев проводят переговоры в Кремле
- Умерла мать Уитни Хьюстон
- Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
- На Северном Кавказе в 2024 году предотвратили 23 теракта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru