РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда
По два миллиона рублей выплатят родственникам погибших в результате схода поезда в Коми, заявили в РЖД.
Пострадавшим, которые попали в больницу, выплатят по одному миллиону рублей, остальным выплатят по 500 тысяч рублей.
На месте схода пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми обнаружены тела двух человек, в настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира, передает РИА Новости.
В Коми введен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до особого распоряжения. Пострадавших доставили в Интинскую городскую больницу. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. Из-за ЧП В Коми задержаны четыре железнодорожных состава.
По данным Минздрава, при сходе вагонов пострадали не менее 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое.
Паводок на фоне рекордных дождей спровоцировал сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда в Коми, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru