РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда

На месте схода пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми обнаружены тела двух человек, в настоящий момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира, передает РИА Новости.

В Коми введен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до особого распоряжения. Пострадавших доставили в Интинскую городскую больницу. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. Из-за ЧП В Коми задержаны четыре железнодорожных состава.

По данным Минздрава, при сходе вагонов пострадали не менее 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое.

Паводок на фоне рекордных дождей спровоцировал сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда в Коми, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

