В Коми под вагоном сошедшего с рельсов поезда обнаружили тело мужчины

Тело мужчины обнаружили под одним из сошедших с рельсов вагонов поезда в Республике Коми. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов с рельсов

«Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта-Угольный... обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов», — отметили в ведомстве.

Ранее девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, сошли с рельсов на перегоне в Коми. После ЧП в республике ввели режим чрезвычайной ситуации, пишет Ura.ru. По данным РЖД, после схода за помощью медиков обратились 46 человек. Известно, что десять пострадавших госпитализированы.

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ФОТО: скриншот / соцсети
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