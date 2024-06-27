В Коми под вагоном сошедшего с рельсов поезда обнаружили тело мужчины
Тело мужчины обнаружили под одним из сошедших с рельсов вагонов поезда в Республике Коми. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
«Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта-Угольный... обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов», — отметили в ведомстве.
Ранее девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, сошли с рельсов на перегоне в Коми. После ЧП в республике ввели режим чрезвычайной ситуации, пишет Ura.ru. По данным РЖД, после схода за помощью медиков обратились 46 человек. Известно, что десять пострадавших госпитализированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru