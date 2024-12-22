РЖД: Вагоны в Забайкальском крае могли сойти из-за излома рамы колесной пары

Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае стал излом рамы колесной пары. Об этом сообщил официальный Telegram-канал РЖД.

Отмечается, что в настоящий момент ведется расследование случившегося. В РЖД функционирует штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы организации Сергея Кобзева. На месте происшествия восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

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Утром 22 декабря примерно в 7:30 часов по местному времени на ж/д станции Бушулей в результате столкновения двух грузовых составов с рельсов сошли 42 вагона. Информации о пострадавших пока не поступало.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее RT сообщил, что в результате столкновения поездов под Мурманском пострадали 44 человека.

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ФОТО: РИА Новости
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