РЖД: Вагоны в Забайкальском крае могли сойти из-за излома рамы колесной пары
Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае стал излом рамы колесной пары. Об этом сообщил официальный Telegram-канал РЖД.
Отмечается, что в настоящий момент ведется расследование случившегося. В РЖД функционирует штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы организации Сергея Кобзева. На месте происшествия восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.
Утром 22 декабря примерно в 7:30 часов по местному времени на ж/д станции Бушулей в результате столкновения двух грузовых составов с рельсов сошли 42 вагона. Информации о пострадавших пока не поступало.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Ранее RT сообщил, что в результате столкновения поездов под Мурманском пострадали 44 человека.
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