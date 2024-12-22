РЖД: Вагоны в Забайкальском крае могли сойти из-за излома рамы колесной пары

Утром 22 декабря примерно в 7:30 часов по местному времени на ж/д станции Бушулей в результате столкновения двух грузовых составов с рельсов сошли 42 вагона. Информации о пострадавших пока не поступало.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее RT сообщил, что в результате столкновения поездов под Мурманском пострадали 44 человека.