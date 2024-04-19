«Рынок или любовница»: Убийцу мотоциклиста посоветовали искать «среди своих»

Подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Москве может скрываться на одном из рынков или у любовницы, предположил в интервью НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Ранее сообщалось, что 17 апреля в Люблино в результате конфликта из-за припаркованной у дома машины приезжий зарезал москвича, приехавшего на мотоцикле к своей девушке. По данным СМИ, в убийстве подозревается 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, он еще не пойман и объявлен в федеральный розыск.