«Рынок или любовница»: Убийцу мотоциклиста посоветовали искать «среди своих»

Московские соотечественники не выдадут иностранца полиции, при этом его побег в Азербайджан закончится депортацией, сказал в эфире НСН Михаил Пашкин.

Подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Москве может скрываться на одном из рынков или у любовницы, предположил в интервью НСН председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Ранее сообщалось, что 17 апреля в Люблино в результате конфликта из-за припаркованной у дома машины приезжий зарезал москвича, приехавшего на мотоцикле к своей девушке. По данным СМИ, в убийстве подозревается 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, он еще не пойман и объявлен в федеральный розыск.

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«Скорее всего, он спрятался среди своих соотечественников или у какой-нибудь любовницы. Может, это рынок "Садовод", может "Фуд Сити", запросто. Ни там, ни там его никто не выдаст. Насколько я знаю, азербайджанцы занимаются торговлей, он сам (подозреваемый – прим. НСН) занимался продажей контрафактной обуви. При наличии денег можно сделать все, что угодно, вплоть до побега за границу. Однако если он убежит в Азербайджан, Алиев его выдаст, ему нет смысла ссориться с Россией», - сказал Пашкин.

Он также указал на участкового, который прозевал «опасную квартиру».

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«Участковый прошел мимо, он должен был знать, что в этой квартире живут такие люди. Почему-то он их не проверил, а если проверил, надо выяснить, почему не принял никаких мер. Пока у нас деньги решают все. Если у тебя много денег, ты можешь делать все, что угодно. Это как у Марка Твена: "Если украл костыль - в тюрьму на три года, а если украл железную дорогу - станешь сенатором"», - заключил собеседник НСН.

По данным следствия, конфликт из-за автомобиля, припаркованного на тротуаре у подъезда жилого дома в Люблино, перерос в драку, во время которой произошел роковой удар ножом в живот. Сев на другую машину, Аббасов скрылся, после чего еще раз поменял автомобиль. В квартире подозреваемого нашли более 44 млн рублей и $300 тыс., отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Telegram-канал ГСУ СК России по г. Москве
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