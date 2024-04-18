СМИ: Подозреваемого в убийстве в Москве объявили в федеральный розыск

Гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, которого подозревают в убийстве на юго-востоке Москвы, объявили в федеральный розыск. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

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Собеседник агентства указал, что уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкую статью - «убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

«Аббасов, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск», - уточнил источник, добавив, что были задержаны отец и друг подозреваемого.

Инцидент произошёл 17 апреля у дома на улице Краснодарской. Житель Москвы указал владельцам припаркованной рядом с подъездом машины на то, что она мешает проходу. В ходе конфликта подозреваемый ударил 24-летнего москвича ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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