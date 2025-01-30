Рыбаки утонули в Байкале, провалившись под лед на автомобиле

Двое рыбаков утонули в озере Байкал – их автомобиль провалился под лед. Об этом сообщило управление МЧС РФ по Иркутской области.

Мужчин на автомобиле УАЗ отправились на озеро в Ольхонском районе на рыбалку. Знакомые начали их искать, после того, как те перестали выходить на связь. На место отправились сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.