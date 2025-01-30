Рыбаки утонули в Байкале, провалившись под лед на автомобиле

Двое рыбаков утонули в озере Байкал – их автомобиль провалился под лед. Об этом сообщило управление МЧС РФ по Иркутской области.

Мужчин на автомобиле УАЗ отправились на озеро в Ольхонском районе на рыбалку. Знакомые начали их искать, после того, как те перестали выходить на связь. На место отправились сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Со дна Байкала достали статую рыцаря

Полынью они обнаружили в 70 метрах от берега возле мыса Улан-Хада, автомобиль находился на глубине шести метров. Погибшие рыбаки находились внутри машины. Их подняли со дна и передали полиции.

На севере Байкала лед обычно встает в середине января, а во второй половине месяца доходит и до южных районов озера, необходимо немного подождать, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.


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ФОТО: ТАСС
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