Рядом со школой недалеко от Парижа задержали мужчину с резаком

Рядом со школой недалеко от Парижа задержали мужчину с резаком, передает РИА Новости.

Как сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен, мужчина был задержан около школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа.

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Ранее в октябре студент одной из школ пригорода Парижа обезглавил преподавателя из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые он показывал в ходе занятия. Позже глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийцей оказался молодой человек чеченского происхождения, который родился в Москве в 2002 году.

После инцидента с убийством профессора во Франции начали широко обсуждать тему высылки радикально настроенных лиц.

В Ницце 29 октября молодой человек напал с ножом на прихожан собора. В ходе задержания он выкрикивал: «Аллаху Акбар». Погибли три человека. Нападавший прибыл во Францию из Туниса.

Ранее в пятницу политолог-исламовед объяснил РИА ФАН, почему теракты в Европе не прекратятся.

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ФОТО: РИА Новости
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