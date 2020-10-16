В пригороде Парижа обезглавлен учитель истории

Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование после обезглавливания учителя истории в средней школе в пригороде Парижа в пятницу вечером. Об этом сообщает местное издание Le Figaro.

По данным газеты, погибший педагог недавно показывал своим ученикам карикатуры на пророка ислама Мухаммеда во время урока по свободе слова. Предполагается, что это могло стать причиной случившегося.

Полиция заметила человека с ножом около 17 вечера в муниципалитете Эраньи. «Когда полицейские попросили мужчину положить пистолет, он отказался. Он был застрелен полицией после агрессии и угроз в отношении сотрудников правопорядка. Рядом с ним обнаружили тело обезглавленного человека», - пишет газета.

Отмечается, что должностные лица не могли подойти к мужчине, так как он имел при себе жилет со взрывчаткой. В конце дня проводились операции по разминированию. Министр внутренних дел в связи с инцидентом экстренно вернулся во Францию из рабочей поездки в Марокко.







