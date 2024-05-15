Рядом с Севастополем и в районе аэродрома «Бельбек» сбили ракеты

Авиабомба Hammer и дрон ВСУ сбиты вечером над Белгородской областью Путин утвердил новый состав правительства Президент Грузии Зурабишвили намерена наложить вето на законопроект об иноагентах Публицист Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет Новая волна холода может прийти в Москву во второй половине будущей недели