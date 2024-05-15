Рядом с Севастополем и в районе аэродрома «Бельбек» сбили ракеты

Российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет Украины, сообщил в Telegram глава региона Михаил Развожаев.

Минобороны России: Силы ПВО сбили над Белгородской областью дрон ВСУ

По его словам, это произошло над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома «Бельбек». Ранее губернатор заявил, что в Севастополе работает система ПВО, а движение по Крымскому мосту перекрыто.

Все городские службы приведены в состояние боевой готовности.

Ранее ПВО сбила в четырех регионах 31 беспилотник, ракеты Storm Shadow и снаряды РСЗО «Ольха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:УкраинаПВОСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры