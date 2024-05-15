Рядом с Севастополем и в районе аэродрома «Бельбек» сбили ракеты
15 мая 202403:02
Российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет Украины, сообщил в Telegram глава региона Михаил Развожаев.
По его словам, это произошло над акваторией у Севастополя и в районе аэродрома «Бельбек». Ранее губернатор заявил, что в Севастополе работает система ПВО, а движение по Крымскому мосту перекрыто.
Все городские службы приведены в состояние боевой готовности.
Ранее ПВО сбила в четырех регионах 31 беспилотник, ракеты Storm Shadow и снаряды РСЗО «Ольха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru