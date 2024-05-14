Минобороны России: Силы ПВО сбили над Белгородской областью дрон ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны России.

На крыше дома в Белгороде нашли подозрительный предмет

В российском оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 17 часов.

Во вторник, 14 мая, в Белгороде и Белгородской области сирену ракетной опасности запускали 10 раз, сообщали власти региона.

Ранее количество погибших в результате атаки ВСУ 12 мая увеличилось до 17 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьУкраинаВСУПВО

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