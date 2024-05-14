Минобороны России: Силы ПВО сбили над Белгородской областью дрон ВСУ

В российском оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 17 часов.

Во вторник, 14 мая, в Белгороде и Белгородской области сирену ракетной опасности запускали 10 раз, сообщали власти региона.

Ранее количество погибших в результате атаки ВСУ 12 мая увеличилось до 17 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

