Минобороны России: Силы ПВО сбили над Белгородской областью дрон ВСУ
14 мая 202418:18
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что инцидент произошел около 17 часов.
Во вторник, 14 мая, в Белгороде и Белгородской области сирену ракетной опасности запускали 10 раз, сообщали власти региона.
Ранее количество погибших в результате атаки ВСУ 12 мая увеличилось до 17 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru