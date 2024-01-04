Руины домов, погибшие и страх: Землетрясения в Японии продолжаются четвертый день

По последним данным японских властей, в результате страшного разгула стихии погибли 78 человек, больше 380 пострадали, а 79 пропали без вести, передает Kyodo. За несколько дней подземные толчки уничтожили больше 200 жилых домов, без света остались 32 тысячи жилых домов. В некоторых регионах Японии нет воды и связи.



Сегодня, 4 января, на четвертый день поисков, спасатели достали из-под завалов 80-летнюю женщину. Она провела под обломками собственного дома более 72 часов. Телеканал NHK отмечает, что накануне спасатели вызволили из-под обломков дома пожилого мужчину примерно того же возраста, он находился под завалами с 1 января.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании штаба по экстренному реагированию, прошедшему 4 января, призвал чиновников использовать все имеющиеся ресурсы для спасения людей из-под руин домов. 72 часа являются важным отрезком времени для спасателей, потому что позднее шансы найти выживших значительно снижаются. Разрушенные дороги осложняют поисково-спасательные операции.

«К сегодняшнему вечеру, когда пройдет 72 часа с момента катастрофы, я призываю всех на местах работать с полной самоотдачей, чтобы спасти как можно больше жизней», - сказал Кисида.