Руины домов, погибшие и страх: Землетрясения в Японии продолжаются четвертый день

Серия мощных землетрясений произошла 1 января в Японии. Подземные толчки продолжаются и сегодня. Более 380 человек пострадали, 78 погибли, а еще 79 считаются пропавшими без вести. 

С 1 января в центральной части Японии произошло более 200 подземных толчков с эпицентром около префектур Исикава и Ниигата. Магнитуда самого мощного толчка достигла 7,6. Это землетрясение стало самым сильным для полуострова Ното с 1885 года.

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По последним данным японских властей, в результате страшного разгула стихии погибли 78 человек, больше 380 пострадали, а 79 пропали без вести, передает Kyodo. За несколько дней подземные толчки уничтожили больше 200 жилых домов, без света остались 32 тысячи жилых домов. В некоторых регионах Японии нет воды и связи.

Сегодня, 4 января, на четвертый день поисков, спасатели достали из-под завалов 80-летнюю женщину. Она провела под обломками собственного дома более 72 часов. Телеканал NHK отмечает, что накануне спасатели вызволили из-под обломков дома пожилого мужчину примерно того же возраста, он находился под завалами с 1 января.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании штаба по экстренному реагированию, прошедшему 4 января, призвал чиновников использовать все имеющиеся ресурсы для спасения людей из-под руин домов. 72 часа являются важным отрезком времени для спасателей, потому что позднее шансы найти выживших значительно снижаются. Разрушенные дороги осложняют поисково-спасательные операции.

«К сегодняшнему вечеру, когда пройдет 72 часа с момента катастрофы, я призываю всех на местах работать с полной самоотдачей, чтобы спасти как можно больше жизней», - сказал Кисида.

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Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии заявило, что как минимум 100 гектаров земель в Исикаве затоплено цунами после землетрясений. Истинные масштабы подтопления, вероятно, еще больше.

Ежегодно в Японии происходит около полутора тысяч землетрясений, которые могут ощутить на себе люди. Фактически, какая-то сейсмическая активность регистрируется специалистами и приборами примерно раз в пять минут. Это происходит из-за того, что Япония расположена вдоль подковообразной зоны, часто называемой «Огненным кольцом», вдоль кромки Тихого океана, где насчитывается более 400 действующих вулканов.

Эта зона располагается от восточного побережья Австралии до востока России, а также вдоль западного побережья Северной Америки и вдоль западного побережья Чили. Это геологически активная зона, где землетрясения, цунами и извержения вулканов являются свойственным для этих земель явлением.

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