Число жертв землетрясения на северо-западе Китая увеличилось до 134

Уточняется, что в провинции Ганьсу погибли 113 человек, а в провинции Цинхай - 21 человек. Травмы разной степени тяжести получили 782 человека и 186 человек, соответственно. Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли 131 человек, ещё 718 получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, отметив, что в России «разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», сообщает RT. Также российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

