Число жертв землетрясения на северо-западе Китая увеличилось до 134
Землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее 18 декабря на северо-западе Китая, по последним данным, унесло жизни 134 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что в провинции Ганьсу погибли 113 человек, а в провинции Цинхай - 21 человек. Травмы разной степени тяжести получили 782 человека и 186 человек, соответственно. Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли 131 человек, ещё 718 получили ранения.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, отметив, что в России «разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», сообщает RT. Также российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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