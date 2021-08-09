Росздравнадзор проверит причины инцидента с гибелью пациентов в больнице Владикавказа
9 августа 202121:15
Росздравнадзор проведет расследование инцидента в больнице Владикавказа, где погибли 9 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Минздрав Северной Осетии сообщил о смерти 9 человек в больнице из-за нехватки кислорода. В ведомстве заявили, что смерть наступила в результате нехватки кислорода. Причиной была названа разгерметизация изнoшенной подземнoй магистрали, ведущей oт кислoродной станции к реанимации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru