Росздравнадзор проверит причины инцидента с гибелью пациентов в больнице Владикавказа

Росздравнадзор проведет расследование инцидента в больнице Владикавказа, где погибли 9 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Минздрав Северной Осетии сообщил о смерти 9 человек в больнице из-за нехватки кислорода. В ведомстве заявили, что смерть наступила в результате нехватки кислорода. Причиной была названа разгерметизация изнoшенной подземнoй магистрали, ведущей oт кислoродной станции к реанимации.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Северная ОсетияБольница
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