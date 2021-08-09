Певица МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы
Певица МакSим опубликовала первый пост в Instagram после выхода из комы. Она поблагодарила медиков и всех, кто за нее переживал.
По ее словам, когда врачи спросили, сколько дней она пребывала в коме, певица ответила, что, наверное, два дня. МакSим отметила, что поддержка близких помогла ей остаться в живых.
«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — написала она.
С конца июня певица МакSим находилась в искусственной коме, куда была введена медиками из-за осложнений при коронавирусе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- В Минцифры объяснили требование о переводе чиновников на российские мессенджеры
- Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Петербурге
- Вице-премьер Украины ждет, что Россия заплатит за Крым
- ФМБА утверждает, что в России нет дефицита донорской крови
- Стендап-комика Мирзализаде арестовали на 10 суток
- Певица МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы
- Лукашенко пообещал уйти с поста президента «даже очень скоро»
- Великобритания вводит новые торговые санкции против Белоруссии
- Сафронов попал в камеру с усиленной безопасностью после статьи о шпионских делах
- Вузам поручили довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru