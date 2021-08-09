Певица МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы

Певица МакSим опубликовала первый пост в Instagram после выхода из комы. Она поблагодарила медиков и всех, кто за нее переживал.

По ее словам, когда врачи спросили, сколько дней она пребывала в коме, певица ответила, что, наверное, два дня. МакSим отметила, что поддержка близких помогла ей остаться в живых.

«Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — написала она.

С конца июня певица МакSим находилась в искусственной коме, куда была введена медиками из-за осложнений при коронавирусе.

