В больнице в Северной Осетии 9 человек погибли из-за нехватки кислорода
9 августа 202120:11
Минздрав Северной Осетии сообщил о смерти 9 человек в больнице из-за нехватки кислорода. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что причиной стала неисправность кислородной системы. Инцидент произошел в клинической больнице Владикавказа.
По данным «Интерфакса», состояние здоровья умерших пациентов врачи оценивали как тяжелое на момент поломки оборудования.
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9 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru