В больнице в Северной Осетии 9 человек погибли из-за нехватки кислорода

Минздрав Северной Осетии сообщил о смерти 9 человек в больнице из-за нехватки кислорода. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной стала неисправность кислородной системы. Инцидент произошел в клинической больнице Владикавказа.

По данным «Интерфакса», состояние здоровья умерших пациентов врачи оценивали как тяжелое на момент поломки оборудования.



