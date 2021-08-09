В больнице в Северной Осетии 9 человек погибли из-за нехватки кислорода

Минздрав Северной Осетии сообщил о смерти 9 человек в больнице из-за нехватки кислорода. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной стала неисправность кислородной системы. Инцидент произошел в клинической больнице Владикавказа.

По данным «Интерфакса», состояние здоровья умерших пациентов врачи оценивали как тяжелое на момент поломки оборудования.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Северная Осетия
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