Ростовский губернатор назвал позднее реагирование причиной ЧС на трассе М-4 «Дон»

По его словам, долго согласовывались необходимые для расчистки трассы меры, ГК «Автодор» с принятием решений опоздала не менее, чем на четыре часа.

«В течение нескольких часов ведомства согласовывали вопрос «Резать барьеры или не резать?» на федеральном уровне... Очень поздно закрыли дорогу со стороны Воронежа и Краснодара», - подчеркнул Голубев.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды в снежном плену оказались сотни автомобилей, пробка растянулась на 50 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».