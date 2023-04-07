Ростовский губернатор назвал позднее реагирование причиной ЧС на трассе М-4 «Дон»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной чрезвычайной ситуации на участке трассы М-4 «Дон» стало «отсутствие слаженной работы», сообщает РИА Новости.
По его словам, долго согласовывались необходимые для расчистки трассы меры, ГК «Автодор» с принятием решений опоздала не менее, чем на четыре часа.
«В течение нескольких часов ведомства согласовывали вопрос «Резать барьеры или не резать?» на федеральном уровне... Очень поздно закрыли дорогу со стороны Воронежа и Краснодара», - подчеркнул Голубев.
Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды в снежном плену оказались сотни автомобилей, пробка растянулась на 50 километров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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