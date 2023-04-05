Автобус с людьми перевернулся в Ростовской области. Видео
5 апреля 202312:37
Пассажирский автобус перевернулся в Ростовской области на трассе М-4 «Дон». Об аварии информирует региональный главк МЧС. Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось на 813 километре дороги на территории Чертковского района.
Автобус выполнял рейс Москва – Ставрополь. Всего в салоне ехали более 30 человек. Число пострадавших уточняется, точно известно о госпитализации не менее двух пассажиров, сообщили в МЧС.
На место происшествия работают спасатели и три единицы спецтехники, прибывают машины скорой помощи. МЧС распространило видео с места ДТП.
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru