Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на шахте «Листвяжная»
Исследование проб воздуха из шахты «Листвяжной» в Кемеровской области, где на минувшей неделе произошла авария, подтвердило факт взрыва метана в забое. Об этом сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше на встрече с родственниками погибших в результате ЧП.
Запись выступления Ше опубликована в Instargam губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Как отметил командир отряда горноспасателей, сейчас работы горноспасателей в «Листвяжной» приостановлены, однако планируются в дальнейшем.
«Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы создать определенные преграды, чтобы прекратился доступ к очагу пожара, [который находится,] предположительно, где-то в подготовительном забое», — сообщил Ше.
По словам губернатора региона Сергея Цивилева, на бурение скважин в шахту для обеспечения безопасности дальнейших работ может уйти 5-6 дней.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября, в качестве предварительной причины ЧП называли взрыв метана. В результате произошедшего погиб 51 человек, более 90 пострадали, отмечает РИА ФАН. Владелец шахты выплатил семьям погибших и пострадавших более 100 млн рублей, пишет Газета.ру.
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