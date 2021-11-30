Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на шахте «Листвяжная»

Запись выступления Ше опубликована в Instargam губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Как отметил командир отряда горноспасателей, сейчас работы горноспасателей в «Листвяжной» приостановлены, однако планируются в дальнейшем.

«Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы создать определенные преграды, чтобы прекратился доступ к очагу пожара, [который находится,] предположительно, где-то в подготовительном забое», — сообщил Ше.

По словам губернатора региона Сергея Цивилева, на бурение скважин в шахту для обеспечения безопасности дальнейших работ может уйти 5-6 дней.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября, в качестве предварительной причины ЧП называли взрыв метана. В результате произошедшего погиб 51 человек, более 90 пострадали, отмечает РИА ФАН. Владелец шахты выплатил семьям погибших и пострадавших более 100 млн рублей, пишет Газета.ру.

