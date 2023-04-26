Россотрудничество: поджог здания Российского центра науки и культуры в Никосии является терактом
26 апреля 202319:53
Россия считает поджог здания Российского центра науки и культуры в столице Кипра Никосии терактом, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Накануне сообщалось о пожаре в здании. По словам очевидцев, туда неизвестный бросил коктейль Молотова, передает «Радиоточка НСН».
По словам Примакова, теракт совершили сторонники украинского режима. Глава Россотрудничества предположил, что поджог могли совершить украинцы, которые сейчас живут на Кипре.
Примаков также добавил, что здание отреставрируют, а Культурный центр продолжит свою работу.
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru