В Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры

Здание Российского центра науки и культуры горит в столице Кипра Никосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра Алину Радченко.

По словам очевидцев, в здание неизвестный бросил коктейль Молотова.

«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы», - сказала Радченко.

На месте работают сотрудники полиции и пожарные, отмечает агентство.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарыКипр

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