В Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры
26 апреля 202314:52
Здание Российского центра науки и культуры горит в столице Кипра Никосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра Алину Радченко.
По словам очевидцев, в здание неизвестный бросил коктейль Молотова.
«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы», - сказала Радченко.
На месте работают сотрудники полиции и пожарные, отмечает агентство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru