СМИ: в Санкт-Петербурге неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автобус

Полиция Санкт-Петербурга ведёт розыск неизвестного, бросившего «коктейль Молотова» под колёса автобуса, сообщает «Фонтанка».

В Орле неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание областной администрации

По данным издания, инцидент произошёл на углу Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы вечером 4 сентября. Хулиган бросил в автобус бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся.

Отмечается, что находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.

Ранее житель Выборга открыл стрельбу по припаркованным машинам из пневматического оружия, прибывший на место наряд задержал 33-летнего местного жителя, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РозыскХулиганствоАвтобусСанкт-Петербург
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