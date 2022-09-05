СМИ: в Санкт-Петербурге неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автобус
Полиция Санкт-Петербурга ведёт розыск неизвестного, бросившего «коктейль Молотова» под колёса автобуса, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, инцидент произошёл на углу Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы вечером 4 сентября. Хулиган бросил в автобус бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся.
Отмечается, что находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.
Ранее житель Выборга открыл стрельбу по припаркованным машинам из пневматического оружия, прибывший на место наряд задержал 33-летнего местного жителя, сообщают «Невские новости».
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