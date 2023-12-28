Россиянку приговорили к лишению свободы за вербовку в экстремистскую организацию

Следствие установило, что осужденная знала о том, что суд запретил организацию, однако следовала ее идеологии, не признавала существование Российской Федерации, отказывалась соблюдать российские законы и агитировала местных жителей вступать в преступное сообщество с целью помешать деятельности российских госорганов.

Ранее гражданина Киргизии, призывавшего к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти, задержали в Москве и депортировали на родину.

