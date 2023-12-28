Россиянку приговорили к лишению свободы за вербовку в экстремистскую организацию
Суд в Карачаево-Черкесской Республике приговорил местную жительницу к четырем с половиной годам колонии общего режима за вербовку в запрещенную в России экстремистскую организацию «Союз Славянских Сил Руси» («СССР»). Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на официального представителя республиканского управления Следственного комитета России Карину Бекижева.
Следствие установило, что осужденная знала о том, что суд запретил организацию, однако следовала ее идеологии, не признавала существование Российской Федерации, отказывалась соблюдать российские законы и агитировала местных жителей вступать в преступное сообщество с целью помешать деятельности российских госорганов.
Ранее гражданина Киргизии, призывавшего к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти, задержали в Москве и депортировали на родину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru