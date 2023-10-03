Житель Камчатки лишился паспорта за призывы к экстремизму в отношении россиян

Жителя Камчатки, экс-гражданина Украины, лишили гражданства России за экстремистские высказывания, сообщает РИА Новости.

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С 2020 года по 2022 год он неоднократно размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти.

Ранее в Госдуму внесли проект поправок о пяти годах заключения за пропаганду экстремизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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