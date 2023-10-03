Житель Камчатки лишился паспорта за призывы к экстремизму в отношении россиян
3 октября 202305:35
Жителя Камчатки, экс-гражданина Украины, лишили гражданства России за экстремистские высказывания, сообщает РИА Новости.
С 2020 года по 2022 год он неоднократно размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти.
Ранее в Госдуму внесли проект поправок о пяти годах заключения за пропаганду экстремизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru