В Москве задержали гражданина Киргизии, призывавшего к госперевороту

Гражданина Киргизии, призывавшего к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти, задержали в Москве и депортировали на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности республики.

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По данным ведомства, 37-летний К.Н.К., находясь за пределами Киргизии, публиковал в соцсетях «тенденциозно-провокационные сведения», в том числе призывы к беспорядкам и госперевороту. Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали и доставили на территорию Кыргызстана.

«В настоящее время на основании санкции суда К.Н.К. находится в СИЗО», — добавили в госкомитете.

Ранее в Москве задержали двух иностранцев, подозреваемых в организации незаконной миграции, которые, предположительно, изготавливали фальшивые документы, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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