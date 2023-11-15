В Москве задержали гражданина Киргизии, призывавшего к госперевороту

По данным ведомства, 37-летний К.Н.К., находясь за пределами Киргизии, публиковал в соцсетях «тенденциозно-провокационные сведения», в том числе призывы к беспорядкам и госперевороту. Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали и доставили на территорию Кыргызстана.

«В настоящее время на основании санкции суда К.Н.К. находится в СИЗО», — добавили в госкомитете.

Ранее в Москве задержали двух иностранцев, подозреваемых в организации незаконной миграции, которые, предположительно, изготавливали фальшивые документы, сообщает телеканал «360».

